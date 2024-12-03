США надеются на мирное урегулирование ситуации в Южной Корее

Американская администрация надеется на мирное урегулирование ситуации в Республике Корея, где было объявлено военное положение.

Американская администрация надеется на мирное урегулирование ситуации в Республике Корея, где было объявлено военное положение.

Как передает Report , об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател на регулярном брифинге для журналистов.

"Все наши надежды и ожидания связаны с тем, что любые политические споры будут урегулированы мирным путем в соответствии с законом", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, как Вашингтон оценивает линию, которой придерживается южнокорейский президент Юн Сок Ёль, Пател отметил, что ситуация "невероятно изменчивая". "Сейчас я не собираюсь делать поспешных выводов, но могу сказать, что мы следим за развитием событий с серьезной озабоченностью. Мы остаемся в тесном контакте с нашими коллегами из Республики Корея, и, я уверен, нам будет что сказать по мере развития ситуации", - добавил чиновник.

Ранее первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что США обеспокоены ситуацией в Южной Корее, и Вашингтон находится в контакте с Сеулом на всех уровнях.