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США надеются на мирное урегулирование ситуации в Южной Корее

США надеются на мирное урегулирование ситуации в Южной Корее Американская администрация надеется на мирное урегулирование ситуации в Республике Корея, где было объявлено военное положение.
Другие страны
3 декабря 2024 г. 23:38
США надеются на мирное урегулирование ситуации в Южной Корее

Американская администрация надеется на мирное урегулирование ситуации в Республике Корея, где было объявлено военное положение.

Как передает Report, об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател на регулярном брифинге для журналистов.

"Все наши надежды и ожидания связаны с тем, что любые политические споры будут урегулированы мирным путем в соответствии с законом", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, как Вашингтон оценивает линию, которой придерживается южнокорейский президент Юн Сок Ёль, Пател отметил, что ситуация "невероятно изменчивая". "Сейчас я не собираюсь делать поспешных выводов, но могу сказать, что мы следим за развитием событий с серьезной озабоченностью. Мы остаемся в тесном контакте с нашими коллегами из Республики Корея, и, я уверен, нам будет что сказать по мере развития ситуации", - добавил чиновник.

Ранее первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что США обеспокоены ситуацией в Южной Корее, и Вашингтон находится в контакте с Сеулом на всех уровнях.

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