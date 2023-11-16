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США надеются, что резолюцию СБ ООН по Ближнему Востоку удастся реализовать

США надеются, что резолюцию СБ ООН по Ближнему Востоку удастся реализовать Соединенные Штаты надеются, что некоторые положения принятой Советом Безопасности ООН гуманитарной резолюции по палестино-израильскому конфликту удастся реализовать на земле.
Другие страны
16 ноября 2023 г. 21:11
США надеются, что резолюцию СБ ООН по Ближнему Востоку удастся реализовать

Соединенные Штаты надеются, что некоторые положения принятой Советом Безопасности ООН гуманитарной резолюции по палестино-израильскому конфликту удастся реализовать на земле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд.

"Мы надеемся на это, - сказал он. - Мы полагаем, что стороны должны делать все возможное, чтобы выполнять положения резолюции, однако надо смотреть на то, как развивается ситуация".

По словам Вуда, Соединенные Штаты, которые воздержались от голосования по этой резолюции из-за того, что в ней не было осуждения палестинского движения ХАМАС, "полагают, что резолюция стала важным сигналом того, что международное сообщество чрезвычайно обеспокоено тем, что происходит".

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