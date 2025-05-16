США начнут переговоры о сокращении своего контингента в Европе до конца года

Американская администрация начнет консультации с союзниками по НАТО для вывода вооруженных сил США из стран Европы после запланированного на июнь саммита в Гааге.

Американская администрация начнет консультации с союзниками по НАТО для вывода вооруженных сил США из стран Европы после запланированного на июнь саммита в Гааге.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил постоянный представитель США при альянсе Мэттью Уитакер в ходе конференции по безопасности в Эстонии.

"Мы будем вести эти обсуждения в структуре НАТО. Конечно, после саммита [НАТО в Гааге], позднее в этом году, мы начнем это обсуждать. Все наши союзники готовы к этому", - сказал он.

При этом постпред отметил, что окончательное решение пока не принято, уточнив, что США не собираются выходить из альянса и останутся "великим союзником" для других членов НАТО.

Уитакер предостерег союзников и призвал Евросоюз не ограничивать участие компаний из стран, не входящих в сообщество, в европейских оборонных закупках. По его словам, это может помешать "перевооружению Европы, увеличить расходы и затормозить инновации".

Напомним, что в апреле президент США Дональд Трамп допустил, что США могут сократить численность контингента своих вооруженных сил в Европе.