США начнут обучать ВСУ управлению танками Abrams в ближайшие недели

Инструкторы из США приступят к обучению украинских военных управлению танками Abrams и их техническому обслуживанию в ближайшие недели, так как США намерены как можно скорее направить эти машины в Украину для применения в боевых действиях.

Инструкторы из США приступят к обучению украинских военных управлению танками Abrams и их техническому обслуживанию в ближайшие недели, так как США намерены как можно скорее направить эти машины в Украину для применения в боевых действиях.

Как передает Report, об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press.

Согласно информации, обучение будет проходить в течение 10 недель в Германии на полигоне Графенвер, куда в конце мая направят 31 американский танк. В подготовке примут участие 250 украинских военнослужащих.

Отмечается, что танки далее не будут переброшены на Украину. Вместо них Украина получит модернизированные боевые машины M1A1.

Агентство отмечает, что решение было принято на встрече контактной группы по Украине в Рамштайне (Германия).