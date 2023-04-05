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США начнут обучать ВСУ применению в бою танков Abrams

США начнут обучать ВСУ применению в бою танков Abrams Министерство обороны США в ближайшее время начнет обучать украинских военных применению в бою танков M1A1 Abrams.
Другие страны
5 апреля 2023 г. 07:59
США начнут обучать ВСУ применению в бою танков Abrams

Министерство обороны США в ближайшее время начнет обучать украинских военных применению в бою танков M1A1 Abrams.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил незванный представитель Пентагона высокого ранга.

По его словам, подготовка еще не началась, поскольку Министерство продолжает работать над получением необходимого оборудования. Ожидается, что обучение военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнется относительно скоро.

В марте министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что Вашингтон будет поставлять Киеву танки Abrams из арсеналов Пентагона, а не производить для Украины новые машины, как предполагалось раньше.

Напомним, что ранее Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву на $2,6 млрд

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