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США начнет распределять препарат, который вылечил Трампа от коронавируса

США начнет распределять препарат, который вылечил Трампа от коронавируса Сообщается о готовности в начале января 2021 года распространить в США около 300 тыс. доз этой экспериментальной сыворотки
Другие страны
24 ноября 2020 г. 13:12
США начнет распределять препарат, который вылечил Трампа от коронавируса

Федеральное правительство США приступит сегодня к распределению доз препарата REGN-COV2, которым лечили от COVID-19 президента Дональда Трампа. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара.

По словам министра, администрация планирует распределить 30 тыс. доз, а затем в ближайшие недели предоставить дополнительное их количество.

Глава производящей REGN-COV2 компании Regeneron Pharmaceuticals Леонард Шлейфер сообщил на этой неделе о ее готовности в начале января 2021 года распространить в США около 300 тыс. доз этой экспериментальной сыворотки, одобренной для лечения вызываемого новым коронавирусом заболевания. "У нас на руках имеется около 80 тыс. доз препарата, которые уже сейчас готовы к распространению, а в начале января у нас будет 300 тыс. доз, - указал Шлейфер. - После этого мы рассчитываем поставлять 100 тыс. доз ежемесячно". Он также уточнил, что в компании работают над тем, чтобы снизить вдвое дозировку препарата, необходимую для лечения COVID-19, таким образом, чтобы в два раза увеличить ежемесячные поставки.

Первые дозы препарата, по данным издания, будут распределяться "адресно" для лечения подтвержденных случаев заболевания и на основе информации, полученной в предшествующие семь дней.

В минувшую субботу Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило использование в экстренных случаях разработанную компанией Regeneron Pharmaceuticals экспериментальную сыворотку на основе антител casirivimab и imdevimab. Использование препарата одобрено для лечения легкой или средней формы COVID-19 у взрослых и детей в возрасте от 12 лет и старше и массой тела не менее 40 кг.

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