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США начнет производить новые легкие танки в 2025 году

США начнет производить новые легкие танки в 2025 году Армия США выбрала подрядчика для создания нового легкого танка.
Другие страны
29 июня 2022 г. 14:16
США начнет производить новые легкие танки в 2025 году

Армия США выбрала подрядчика для создания нового легкого танка.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, победителем тендера стала компания General Dynamics Land Systems (GDLS).

Она должна поставить 26 танков с возможностью заказа еще 70 таких же машин на общую сумму 1,14 млрд долларов.

Восемь из 12 прототипов, произведенных GDLS для демонстрации в рамках тендера, будут модернизированы и переданы войскам. Поставки первых серийных MPF должны начаться в августе, серийное производство танков планируется начать в 2025 году.

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