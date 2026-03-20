    США начали возобновление работы посольства в Венесуэле и смягчили рекомендации по поездкам

    Госдепартамент США сообщил о поэтапном возобновлении работы американского посольства в Венесуэле и пересмотре уровня опасности поездок в эту страну.

    Как передает Report, об этом говорится в уведомлении, распространенном 19 марта внешнеполитическим ведомством США.

    Согласно документу, процесс восстановления работы дипмиссии начался в январе 2026 года. До полного открытия посольства в Каракасе функции удаленной дипмиссии продолжит выполнять подразделение по Венесуэле при посольстве США в Боготе.

    Госдепартамент также сообщил, что больше не относит Венесуэлу к числу стран, куда американцам категорически не рекомендуется ездить или которые следует покинуть.

    Теперь республика включена в список государств, поездки в которые гражданам США рекомендуется пересмотреть.

    В ведомстве отметили, что в стране снизились риски, связанные с неправомерными задержаниями и беспорядками. Вместе с тем подчеркивается, что поездки в Венесуэлу по-прежнему сопряжены с опасностью из-за высокого уровня преступности, угроз похищений, возможных терактов и проблем в системе здравоохранения.

