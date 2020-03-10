​США начали сокращать свой военный контингент в Афганистане

США подтверждают начало сокращения численности войск в Афганистане согласно достигнутым договоренностям с движением "Талибан", заявили в Пентагоне.

Об этом Report передает со ссылкой на РИА Новости.

В оборонном ведомстве отметили, что "в соответствии с Совместной декларацией США и Исламской Республики Афганистан, а также соглашением США и "Талибана", вооруженные силы США в Афганистане начали сокращение численности до 8 600 в течение 135 дней". Этот вывод войск основан на определенных условиях, уточнили в Пентагоне.

Как следует из распространенного заявления, США по-прежнему будут продолжать контртеррористические операции против "Аль-Каиды" и ИГИЛ, а также оказывать поддержку силам безопасности Афганистана.