США начали расследование в отношении полномочий Гарварда по спонсированию виз для иностранных студентов

Государственный департамент США начал расследование в отношении полномочий Гарвардского университета по спонсированию виз студентов по обмену.

Государственный департамент США начал расследование в отношении полномочий Гарвардского университета по спонсированию виз студентов по обмену.

Как сообщает "Report", об этом госсекретарь США Марко Рубио написал в соцсети Х.

Он отметил, что спонсорство виз является привилегией: "Спонсоры, чья деятельность наносит ущерб интересам нашей нации, потеряют эту привилегию".

Напомним, что администрация президента США Дональда Трампа запретила прием Гарвардским университетом иностранных студентов. Позже суд США приостановил этот запрет администрации Дональда Трампа. Президент университета Алан Гарбер пообещал сообществу Гарварда, что будет бороться за международных студентов университета.