О нас

США начали переброску войск между Ираком и Саудовской Аравией

США начали переброску войск между Ираком и Саудовской Аравией Передвижение колонн военной техники Вооруженных сил США зафиксировано на границе между Ираком и Саудовской Аравией.
Другие страны
6 августа 2024 г. 08:54
США начали переброску войск между Ираком и Саудовской Аравией

Передвижение колонн военной техники Вооруженных сил США зафиксировано на границе между Ираком и Саудовской Аравией.

Как передает Report, об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

По его данным, несколько американских военных конвоев было замечено на контрольно-пропускном пункте "Арар". Как отмечает телеканал, переброска войск может быть связана с подготовкой к ожидаемому удару Ирана по Израилю.

Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в последние дни после гибели в Тегеране председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и ликвидации в Бейруте одного из командиров военного крыла ливанского движения "Хезболлах" Фуада Шокра.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке US starts redeploying troops between Iraq and Saudi Arabia

Экслюзивные новости

Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
5 августа 2024 г. 12:10
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
5 августа 2024 г. 11:19
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
1 августа 2024 г. 14:30
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
31 июля 2024 г. 13:45
Директор TAP: Затраты на первый этап расширения газопровода превысят 130 млн евро
Директор TAP: Затраты на первый этап расширения газопровода превысят 130 млн евро
31 июля 2024 г. 12:15
BP-Azerbaijan: Горевшее судно вело водолазные работы на блоке АЧГ, экипаж благополучно эвакуирован
BP-Azerbaijan: Горевшее судно вело водолазные работы на блоке АЧГ, экипаж благополучно эвакуирован
31 июля 2024 г. 10:11
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
30 июля 2024 г. 15:06
Рафал Поборски: Я был рядом с азербайджанским народом и в сложные, и радостные дни
Рафал Поборски: Я был рядом с азербайджанским народом и в сложные, и радостные дни
30 июля 2024 г. 13:40
Директор: Европе необходимо поторопиться с решением проблемы энергетического кризиса
Директор: Европе необходимо поторопиться с решением проблемы энергетического кризиса
29 июля 2024 г. 12:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi