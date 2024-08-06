США начали переброску войск между Ираком и Саудовской Аравией

Передвижение колонн военной техники Вооруженных сил США зафиксировано на границе между Ираком и Саудовской Аравией.

Передвижение колонн военной техники Вооруженных сил США зафиксировано на границе между Ираком и Саудовской Аравией.

Как передает Report , об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

По его данным, несколько американских военных конвоев было замечено на контрольно-пропускном пункте "Арар". Как отмечает телеканал, переброска войск может быть связана с подготовкой к ожидаемому удару Ирана по Израилю.

Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в последние дни после гибели в Тегеране председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и ликвидации в Бейруте одного из командиров военного крыла ливанского движения "Хезболлах" Фуада Шокра.