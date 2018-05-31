США начали переброску в Японию новейших боевых самолетов F-22 Raptor

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Вооруженные силы США начали переброску на южный японский остров Окинава группировки из 14 новейших многоцелевых боевых самолетов пятого поколения F-22 Raptor. Они должны пробыть там примерно месяц.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, развертывание на базе ВВС США Кадена на Окинаве дополнительных боевых самолетов связано с предстоящей встречей президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая должна состояться в Сингапуре ориентировочно 12 июня. В качестве дополнительного средства военного давления, в воды региона выведена и ударная группировка ВМС Соединенных Штатов во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan.

Группировка вышла со своей базы Йокосука в Токийском заливе 29 мая и, как полагают, будет осуществлять патрулирование в зоне Корейского полуострова. Авианосец в прошлом году также принимал участие в учениях в этом районе, которые проводились для давления на Пхеньян в связи с активным развитием его ракетно-ядерной программы. Авианосец Ronald Reagan водоизмещением 101,4 тыс. тонн - один из крупнейших в мире военных кораблей, он может нести до 90 самолетов и вертолетов разного типа.