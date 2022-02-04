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США начали переброску дополнительных войск в Европу

США начали переброску дополнительных войск в Европу Первые военно-транспортные самолеты США начали переброску дополнительных американских войск в Европу в рамках ответа Вашингтона на ситуацию вокруг Украины.
Другие страны
4 февраля 2022 г. 01:39
США начали переброску дополнительных войск в Европу

Первые военно-транспортные самолеты США начали переброску дополнительных американских войск в Европу в рамках ответа Вашингтона на ситуацию вокруг Украины.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

По имеющейся информации, контингент из двух тысяч военных вылетел из воинской части в Северной Каролине на самолетах C-17 Globemaster. Уточняется, что основная часть этих американских военных будет дислоцирована и размещена в Польше, остальные будут временно базироваться в Германии.

Ранее Пентагон приказал привести в повышенную готовность еще несколько тысяч солдат в случае возможной переброски американских сил в Европу. Президент Джо Байден официально одобрил развертывание дополнительных войск.

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