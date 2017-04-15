США начали новый этап испытаний ядерной бомбы

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Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Американские военные провели первые квалификационные испытания 12-й модификации ядерной бомбы B61.

Как передает Report со ссылкой на dw.com, тесты проводились без ядерного заряда.

Сообщается, что Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA) и ВВС США начали квалификационные испытания новейшей, 12-й, модификации управляемой ядерной бомбы B61.

Согалсно информации, испытания были проведены 14 марта на полигоне "Тонопа" в штате Невада. Бомба B61-12 была сброшена с истребителя F-16.

Напомним, ядерная бомба B61 находится на вооружении ВВС США с 1968 года, и на данный момент американская армия располагает четырьмя ее модификациями, которые планируется заменить на B61-12.