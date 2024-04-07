О нас

США на встрече по Рафаху поделятся с Израилем опытом проведения операций

США на встрече по Рафаху поделятся с Израилем опытом проведения операций Американские чиновники на предстоящей очной встрече с представителями правительства Израиля по ситуации в Рафахе (расположен на юге сектора Газа) рассчитывают поделиться собственным опытом проведения военных операций.
Другие страны
7 апреля 2024 г. 20:57
США на встрече по Рафаху поделятся с Израилем опытом проведения операций

Американские чиновники на предстоящей очной встрече с представителями правительства Израиля по ситуации в Рафахе (расположен на юге сектора Газа) рассчитывают поделиться собственным опытом проведения военных операций.

Как передает Report, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телекомпании CBS.

"Мы четко дали понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и его команде, что мы не поддерживаем наземную операцию в Рафахе, что есть другие методы и варианты преследования боевиков радикального палестинского движения ХАМАС в Рафахе, которые им следовало бы изучить", - заявил он.

"На прошлой неделе мы провели виртуальную встречу и рассчитываем на очную встречу с израильскими коллегами на следующей неделе или около того, график пока прорабатывается. На ней мы надеемся более детально изложить наше видение, представить некоторые альтернативы, вещи из нашего собственного опыта, касающиеся проведения подобных операций, о которых мы хотели бы им поведать", - продолжил Кирби.

Как следует из заявления, распространенного пресс-службой Белого дома, в минувший понедельник состоялась онлайн-встреча представителей американского и израильского руководства по вопросу проведения израильскими военными наземной операции в городе Рафах. В документе подчеркивалось, что "последующие обсуждения будут включать очную встречу стратегической консультативной группы уже на следующей неделе".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Минэкологии Азербайджана призвали население к бдительности на фоне сильного ветра
В Минэкологии Азербайджана призвали население к бдительности на фоне сильного ветра
4 апреля 2024 г. 09:09
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
6 апреля 2024 г. 10:26
Определился потенциальный соперник Карабаха в первом квалификационном раунде ЛЧ
Определился потенциальный соперник "Карабаха" в первом квалификационном раунде ЛЧ
1 апреля 2024 г. 11:05
Азербайджан в январе увеличил импорт газа из Туркменистана в 2,5 раза
Азербайджан в январе увеличил импорт газа из Туркменистана в 2,5 раза
2 апреля 2024 г. 18:25
СМИ: Зеленский купил особняк у короля Великобритании за 20 млн фунтов
СМИ: Зеленский купил особняк у короля Великобритании за 20 млн фунтов
3 апреля 2024 г. 18:13
В Нахчыване выплачены пенсии за апрель
В Нахчыване выплачены пенсии за апрель
5 апреля 2024 г. 20:19
Азербайджан и ЕБРР обсудили проведение первого аукциона по ВИЭ
Азербайджан и ЕБРР обсудили проведение первого аукциона по ВИЭ
2 апреля 2024 г. 18:19
Северо-западный ветер в Баку усилился до 30 м/с
Северо-западный ветер в Баку усилился до 30 м/с
4 апреля 2024 г. 08:08
Главный специалист АФФА получила назначение от УЕФА
Главный специалист АФФА получила назначение от УЕФА
1 апреля 2024 г. 09:49
Сильный ветер сорвал крышу дома в Баку, есть пострадавшие
ФотоСильный ветер сорвал крышу дома в Баку, есть пострадавшие
4 апреля 2024 г. 12:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi