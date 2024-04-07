США на встрече по Рафаху поделятся с Израилем опытом проведения операций

Американские чиновники на предстоящей очной встрече с представителями правительства Израиля по ситуации в Рафахе (расположен на юге сектора Газа) рассчитывают поделиться собственным опытом проведения военных операций.

Американские чиновники на предстоящей очной встрече с представителями правительства Израиля по ситуации в Рафахе (расположен на юге сектора Газа) рассчитывают поделиться собственным опытом проведения военных операций.

Как передает Report , об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телекомпании CBS.

"Мы четко дали понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и его команде, что мы не поддерживаем наземную операцию в Рафахе, что есть другие методы и варианты преследования боевиков радикального палестинского движения ХАМАС в Рафахе, которые им следовало бы изучить", - заявил он.

"На прошлой неделе мы провели виртуальную встречу и рассчитываем на очную встречу с израильскими коллегами на следующей неделе или около того, график пока прорабатывается. На ней мы надеемся более детально изложить наше видение, представить некоторые альтернативы, вещи из нашего собственного опыта, касающиеся проведения подобных операций, о которых мы хотели бы им поведать", - продолжил Кирби.

Как следует из заявления, распространенного пресс-службой Белого дома, в минувший понедельник состоялась онлайн-встреча представителей американского и израильского руководства по вопросу проведения израильскими военными наземной операции в городе Рафах. В документе подчеркивалось, что "последующие обсуждения будут включать очную встречу стратегической консультативной группы уже на следующей неделе".