​США на третьем месте в мире по подтвержденным случаям COVID-19

США вышли на третье место в мире после Китая и Италии по числу подтвержденных случаев коронавируса СOVID-19, их уже 25,5 тысячи, а погибших более 300.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил американский Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчет федеральной и местной статистики случаев.

По его данным, в США подтверждены 25 493 случая, умерли 307 человек, у которых был диагностирован коронавирус.

Больше, чем в США, случаев коронавируса зарегистрировано лишь в Китае (более 81 тысячи) и в Италии (более 53 тысяч). В Испании сейчас примерно на 100 случаев меньше, чем в США, хотя скончалось значительно больше пациентов - более 1,3 тысячи.

За последнюю неделю число подтвержденных случаев в США увеличилось более чем десятикратно.