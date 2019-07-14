США на следующей неделе вводят санкции против Турции

Администрация президента США Дональда Трампа определилась с пакетом санкций в отношении Турции, которые будут введены из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Официально о введении ограничительных мер будет объявлено в ближайшие дни.

По данным агентства, выбор стоял между тремя разными пакетами мер, из которых был выбран наиболее целесообразный. При этом источники Bloomberg не уточнили, в чем именно будут заключаться и какие сферы затронут санкции.

Bloomberg подчеркивает, что Вашингтон намерен объявить о своих намерениях ввести ограничительные меры в конце следующей недели.