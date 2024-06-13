США на фоне визита военных кораблей РФ на Кубу направили к острову подводную лодку

США направили в залив Гуантанамо быстроходную подводную лодку USS Helena на фоне визита отряда кораблей Военно-морского флота России на Кубу.

США на фоне визита отряда кораблей Военно-морского флота России на Кубу направили в залив Гуантанамо быстроходную подводную лодку USS Helena.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил США.

Оно утверждает, что подлодка находится в заливе на Кубе "в рамках планового визита". Однако агентство Associated Press пишет, что подводная лодка ВМС США прибыла "в знак демонстрации силы" в ответ на визит российских кораблей.

До этого в МИД Кубы информировали , что группа кораблей ВМФ РФ прибудет с официальным визитом в порт Гаваны 12 июня. Там отметили, что речь идет о фрегате "Адмирал Горшков", атомной подводной лодке "Казань", танкере "Академик Пашин" и спасательном буксире "Николай Чикер". В заявлении подчеркивалось, что "ни один из кораблей не несет ядерного оружия", а потому их стоянка "не представляет угрозы для региона".

После этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил в эфире телеканала CNN, что вашингтонская администрация не видит угрозы в визите российских кораблей в порт Гаваны.