США на фоне визита военных кораблей РФ на Кубу направили к острову подводную лодку

США на фоне визита отряда кораблей Военно-морского флота России на Кубу направили в залив Гуантанамо быстроходную подводную лодку USS Helena.
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Оно утверждает, что подлодка находится в заливе на Кубе "в рамках планового визита". Однако агентство Associated Press пишет, что подводная лодка ВМС США прибыла "в знак демонстрации силы" в ответ на визит российских кораблей.
До этого в МИД Кубы
После этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил в эфире телеканала CNN, что вашингтонская администрация не видит угрозы в визите российских кораблей в порт Гаваны.