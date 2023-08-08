США на этой неделе объявят новый пакет военной помощи Украине

Соединенные Штаты Америки на этой неделе анонсируют передачу Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи.

Соединенные Штаты Америки на этой неделе анонсируют передачу Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил спикера Государственного департамента США Мэтью Миллера на брифинге.

Миллер отказался раскрывать ответ государственного секретаря США Энтони Блинкена на просьбу министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о передаче дальнобойных ракет ATACMS.

"Но, как мы уже говорили, мы продолжаем поставлять Украине артиллерию и целый ряд вооружений. В конце этой недели будут сделаны другие анонсы о дополнительной помощи, которую мы планируем оказать Украине", - рассказал спикер Госдепа.

Он также добавил, что США рассматривают возможную передачу Украине новых ракет или оборонных систем, но сейчас никаких анонсов нет.