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США на этой неделе объявят новый пакет военной помощи Украине

США на этой неделе объявят новый пакет военной помощи Украине Соединенные Штаты Америки на этой неделе анонсируют передачу Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи.
Другие страны
8 августа 2023 г. 22:49
США на этой неделе объявят новый пакет военной помощи Украине

Соединенные Штаты Америки на этой неделе анонсируют передачу Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил спикера Государственного департамента США Мэтью Миллера на брифинге.

Миллер отказался раскрывать ответ государственного секретаря США Энтони Блинкена на просьбу министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о передаче дальнобойных ракет ATACMS.

"Но, как мы уже говорили, мы продолжаем поставлять Украине артиллерию и целый ряд вооружений. В конце этой недели будут сделаны другие анонсы о дополнительной помощи, которую мы планируем оказать Украине", - рассказал спикер Госдепа.

Он также добавил, что США рассматривают возможную передачу Украине новых ракет или оборонных систем, но сейчас никаких анонсов нет.

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