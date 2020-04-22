​США может расторгнуть торговую сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп не исключает расторжения торговой сделки с Китаем в случае ее неисполнения Пекином в связи с резким ухудшением мировой экономической конъюнктуры, вызванной пандемией коронавируса.

"Если это произойдет, то мы пойдем на прекращение договоренности".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил американский лидер, отвечая на брифинге для журналистов в Белом доме на вопрос о том, что случится, если КНР не станет выполнять новую двустороннюю сделку.

"И мы будем делать то, что я могу делать лучше всех", - добавил Трамп, не вдаваясь в детали.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне.