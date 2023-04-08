Конгрессмен: США могут отправить армию на Тайвань

США рассмотрят возможность отправки своих военных на Тайвань, если Китай начнет против острова операцию.

США рассмотрят возможность отправки своих военных на Тайвань, если Китай начнет против острова операцию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал глава комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Майкл Маккол (республиканец, от штата Техас) в интервью телеканалу Fox News во время посещения этой китайской провинции.

"Если Китай вторгнется на Тайвань, то это отправка военных США, конечно, будет рассматриваться и будет обсуждаться Конгрессом и с американским народом", - сказал Маккол.

Поездка конгрессмена состоялась после встречи в Калифорнии спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь. Маккарти встретился с Цай Инвэнь, находившейся транзитом в США, в Президентской библиотеке Рональда Рейгана.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что китайские власти категорически против транзитной поездки главы администрации Тайваня через территорию Соединенных Штатов и ее встречи со спикером Палаты представителей Конгресса. По словам китайского дипломата, подобный "транзит", как и встреча с Маккарти, воспринимаются Пекином как серьезное нарушение принципа "одного Китая" и китайско-американских договоренностей по Тайваню.