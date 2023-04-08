Конгрессмен: США могут отправить армию на Тайвань

США рассмотрят возможность отправки своих военных на Тайвань, если Китай начнет против острова операцию.
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"Если Китай вторгнется на Тайвань, то это отправка военных США, конечно, будет рассматриваться и будет обсуждаться Конгрессом и с американским народом", - сказал Маккол.
Поездка конгрессмена состоялась после встречи в Калифорнии спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь. Маккарти встретился с Цай Инвэнь, находившейся транзитом в США, в Президентской библиотеке Рональда Рейгана.
Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что китайские власти категорически против транзитной поездки главы администрации Тайваня через территорию Соединенных Штатов и ее встречи со спикером Палаты представителей Конгресса. По словам китайского дипломата, подобный "транзит", как и встреча с Маккарти, воспринимаются Пекином как серьезное нарушение принципа "одного Китая" и китайско-американских договоренностей по Тайваню.