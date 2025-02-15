США могут завершить разработку плана по Украине в ближайшее время

Администрация США может завершить разработку своего плана по мирному урегулированию украинского конфликта в течение нескольких дней или недель.
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"Вы должны дать нам немного пространства и времени для маневра, но когда я говорю об этом (о разработке плана - ред.), я имею в виду не шесть месяцев, а дни и недели", - сказал он.
Как подчеркнул Келлог, это во многом зависит от распоряжений президента США Дональда Трампа.
Напомним, что 12 февраля президент России Владимир Путин и Трамп провели телефонный разговор. Американский лидер написал в соцсети Truth Social, что Вашингтон и Москва немедленно приступают к переговорам по урегулированию российско-украинского конфликта.