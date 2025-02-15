США могут завершить разработку плана по Украине в ближайшее время

Администрация США может завершить разработку своего плана по мирному урегулированию украинского конфликта в течение нескольких дней или недель.

Администрация США может завершить разработку своего плана по мирному урегулированию украинского конфликта в течение нескольких дней или недель.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CNBC, об этом сообщил спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Вы должны дать нам немного пространства и времени для маневра, но когда я говорю об этом (о разработке плана - ред.), я имею в виду не шесть месяцев, а дни и недели", - сказал он.

Как подчеркнул Келлог, это во многом зависит от распоряжений президента США Дональда Трампа.

Напомним, что 12 февраля президент России Владимир Путин и Трамп провели телефонный разговор. Американский лидер написал в соцсети Truth Social, что Вашингтон и Москва немедленно приступают к переговорам по урегулированию российско-украинского конфликта.