США могут замедлить поставки оружия Израилю, чтобы сократить масштабы операции в Газе

Администрация президента США Джо Байдена может замедлить или приостановить поставки оружия Израилю в качестве рычага давления, чтобы убедить еврейское государство сократить масштабы военной операции в секторе Газа.

Администрация президента США Джо Байдена может замедлить или приостановить поставки оружия Израилю в качестве рычага давления, чтобы убедить еврейское государство сократить масштабы военной операции в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NBC News.

По сведениям его источников, пока никаких решений не принято. Американские власти планируют оказать давление на еврейское государство, чтобы открыть гуманитарные коридоры и предоставить больше помощи гражданскому населению анклава.

Согласно информации, среди оружия, поставки которого могут сократить, авиабомбы с комплектом высокоточного наведения JDAM и 155-миллиметровые артиллерийские снаряды.

Администрация начала думать о таких мерах после того, как США в течение нескольких недель не смогли убедить Израиль изменить тактику в Газе и предпринять усилия для минимизации жертв среди гражданского населения.