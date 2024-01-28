США могут замедлить поставки оружия Израилю, чтобы сократить масштабы операции в Газе

Администрация президента США Джо Байдена может замедлить или приостановить поставки оружия Израилю в качестве рычага давления, чтобы убедить еврейское государство сократить масштабы военной операции в секторе Газа.
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По сведениям его источников, пока никаких решений не принято. Американские власти планируют оказать давление на еврейское государство, чтобы открыть гуманитарные коридоры и предоставить больше помощи гражданскому населению анклава.
Согласно информации, среди оружия, поставки которого могут сократить, авиабомбы с комплектом высокоточного наведения JDAM и 155-миллиметровые артиллерийские снаряды.
Администрация начала думать о таких мерах после того, как США в течение нескольких недель не смогли убедить Израиль изменить тактику в Газе и предпринять усилия для минимизации жертв среди гражданского населения.