США могут закрыть консульства в нескольких странах для экономии средств

Администрация президента США Дональда Трапа может закрыть несколько консульств страны по всему миру, чтобы сократить расходы Госдепартамента.
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По их сведениям, речь идет о консульствах на тихоокеанских островах, в Канаде и Мексике, а также в Европе, в частности в Германии и Франции.
NBC отмечает, что с этой инициативой уже ознакомился Трамп, но решение о сроках ее реализации пока не принято. Госдепартамент в свою очередь запросил у консульств сведения об их деятельности.
Сразу после инаугурации Трампа 20 января ведомство по повышению эффективности правительства (DOGE) миллиардера Илона Маска приступило к масштабной проверке расходных статей бюджета США. Всего бизнесмен рассчитывает сократить государственные расходы на $2 трлн.