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США могут закрыть консульства в нескольких странах для экономии средств

США могут закрыть консульства в нескольких странах для экономии средств Администрация президента США Дональда Трапа может закрыть несколько консульств страны по всему миру, чтобы сократить расходы Госдепартамента.
Другие страны
12 февраля 2025 г. 07:53
США могут закрыть консульства в нескольких странах для экономии средств

Администрация президента США Дональда Трапа может закрыть несколько консульств страны по всему миру, чтобы сократить расходы Госдепартамента.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

По их сведениям, речь идет о консульствах на тихоокеанских островах, в Канаде и Мексике, а также в Европе, в частности в Германии и Франции.

NBC отмечает, что с этой инициативой уже ознакомился Трамп, но решение о сроках ее реализации пока не принято. Госдепартамент в свою очередь запросил у консульств сведения об их деятельности.

Сразу после инаугурации Трампа 20 января ведомство по повышению эффективности правительства (DOGE) миллиардера Илона Маска приступило к масштабной проверке расходных статей бюджета США. Всего бизнесмен рассчитывает сократить государственные расходы на $2 трлн.

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Версия на азербайджанском языке Tramp hökumət işçilərinin sayını azaldır, konsulluqları bağlayır

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