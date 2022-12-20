США могут выделить Украине и союзникам по НАТО помощь на сумму почти 45 млрд долларов

В Конгресс США внесен бюджетный законопроект на 1,7 трлн долларов.

В Конгресс США внесен бюджетный законопроект на 1,7 трлн долларов.

Об этом передает Report со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что США собираются выделить Украине и союзникам по НАТО помощь в размере 44,9 млрд долларов.

Сенаторы торопятся принять законопроект и направить его на подпись президенту Джо Байдену до конца недели, чтобы не допустить шатдауна. Проект не могли согласовать, потому что демократы и республиканцы спорили о том, сколько денег следует тратить на военные и невоенные программы. В 2022 финансовом году в проект американского бюджета было заложено 1,5 трлн долларов.

Власти США с ноября обсуждают финальный бюджет на 2023 финансовый год, начавшийся еще 1 октября 2022 года. Белый дом изначально запрашивал 38 млрд долларов на помощь Киеву. Также в проект включен закон о национальной обороне, куда, в частности, было предложено внести пункт о возможности финансирования Украины за счет изъятых российских активов.