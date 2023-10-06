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США могут выделить средства на поддержку Украины по программе грантов Госдепа

США могут выделить средства на поддержку Украины по программе грантов Госдепа Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования программы грантов Госдепартамента для оказания дальнейшей помощи Украине.
Другие страны
6 октября 2023 г. 03:18
США могут выделить средства на поддержку Украины по программе грантов Госдепа

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования программы грантов Госдепартамента для оказания дальнейшей помощи Украине.

Как передает Report, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Так, на фоне неопределенности относительно выделения Конгрессом США дополнительных средств на оказание помощи Украине американская администрация изучает другие варианты продолжения поддержки Киева. Среди прочего Вашингтон рассматривает возможность передачи финансирования по программе Госдепартамента, посредством которой США выделяют союзникам гранты и займы на покупку американских вооружений.

Издание отмечает, что по состоянию на 21 сентября у США оставалось около $650 млн из примерно $4,6 млрд, одобренных Конгрессом на выделение дополнительных пакетов помощи Украине и "другим странам, задетым ситуацией на Украине". Politico подчеркивает, что, даже если администрация США выделит средства по указанной программе, Конгресс все равно должен будет одобрить дополнительное финансирование.

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Версия на азербайджанском языке Baydenin komandası Dövlət Departamentinin qrantlarından Ukraynaya yardım üçün istifadə etməyi düşünür

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