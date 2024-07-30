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США могут ввести санкции против Венесуэлы после оценки выборов

США могут ввести санкции против Венесуэлы после оценки выборов Администрация США заподозрила президента Венесуэлы Николаса Мадуро в манипулировании выборами и не исключает введения новых санкций против страны.
Другие страны
30 июля 2024 г. 12:01
США могут ввести санкции против Венесуэлы после оценки выборов

Администрация США заподозрила президента Венесуэлы Николаса Мадуро в манипулировании выборами и не исключает введения новых санкций против страны.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Американские власти примут решение по санкциям в зависимости от того, опубликует ли правительство Мадуро полные данные о голосовании.

Сообщается, что результаты голосования не совпадают с независимыми данными, с которыми ознакомились США, включая экзитполы, что означает, что официальные результаты могут не отражать реальность. В частности, экзитпол, проведенный американской фирмой Edison Research, показал победу оппозиционера Эдмундо Гонсалеса с перевесом более чем в 30 п. п.

По данным агенитства Reuters, Администрация США настаивает на том, чтобы власти Венесуэлы опубликовали подробную таблицу голосов. В противном случае международное сообщество не захочет принимать объявленные результаты.

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