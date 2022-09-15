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США могут ввести санкции против ряда иранских организаций после нападения на Рушди

США могут ввести санкции против ряда иранских организаций после нападения на Рушди США могут ввести санкции против связанных с властями Ирана организаций за "подстрекательство к покушению" на британского писателя Салмана Рушди. Подобным организациям могут ограничить доступ к мировой финансовой системе, поскольку они предлагали вознаграж
Другие страны
15 сентября 2022 г. 10:20
США могут ввести санкции против ряда иранских организаций после нападения на Рушди

США могут ввести санкции против связанных с властями Ирана организаций за "подстрекательство к покушению" на британского писателя Салмана Рушди. Подобным организациям могут ограничить доступ к мировой финансовой системе, поскольку они предлагали вознаграждение за убийство писателя.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По мнению американских властей, само предложение "награды" уже мотивирует злоумышленников совершить нападение. Они считают ответственными за поддержку фетвы (религиозного предписания) верховного лидера Ирана аятоллы Хомейни с призывом покарать Рушди смертью за богохульство, некоторые организации, связанные с "иранским режимом". Среди таких благотворительная организация "Фонде Хордад -15". Она назначила "награду за голову" Рушди в размере 2,5 млн долларов, затем увеличив сумму до 3,3 млн.

Издание пишет, что некоторые иранские СМИ, включая информационное агентство "Фарс", которое считается проправительственным ресурсом, добавили 600 тыс. долларов к сумме вознаграждения за убийство британского писателя.

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