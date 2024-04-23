США могут ввести санкции против китайских банков за сотрудничество с Россией

США разрабатывают санкции, которые могут отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы. Вашингтон рассчитывает, что это заставит Пекин прекратить торговую поддержку российской военной промышленности.

США разрабатывают санкции, которые могут отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы. Вашингтон рассчитывает, что это заставит Пекин прекратить торговую поддержку российской военной промышленности.

Как передает Report, об этом пишет издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Отмечается, что помощь китайской стороны позволила Москве восстановить свой военно-промышленный потенциал, потому что КНР стала основным поставщиком электронных схем, деталей самолетов, машин и станков в Россию. Утверждается, что банки служат ключевыми посредниками в коммерческом экспорте в РФ, обрабатывая платежи и предоставляя компаниям-клиентам кредиты для торговых операций.

Однако американские чиновники признают, что введение санкций против банков будет "вариантом эскалации" на случай, если при помощи дипломатических усилий не получится убедить Пекин ограничить свой экспорт в РФ.

По данным WSJ, в последние недели официальные лица США усилили давление на Пекин в ходе частных встреч и телефонных разговоров, предупреждая, что Вашингтон готов принять меры против китайских финансовых учреждений, занимающихся торговлей товарами двойного назначения. Власти США надеются, что "совокупное дипломатическое давление" Запада предотвратит "необходимость предпринимать действия, которые могли бы разрушить хрупкое перемирие" между США и КНР. Уточняется, что лишение банков доступа к доллару "имеет гораздо более широкие последствия, чем обычные санкции", и применяется в качестве крайней меры, потому что это часто приводит кредитные организации к банкротству, что "представляет особый риск для Китая, поскольку страна борется с растущими кредитными проблемами".

Завтра, 24 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен прибудет с трехдневным визитом в Китай. Его поездке предшествовала целая череда контактов между американскими и китайскими официальными лицами, включая телефонный разговор лидеров двух стран в начале апреля.