О нас

США могут ввести пошлины на малайзийские полупроводники

США могут ввести пошлины на малайзийские полупроводники США могут ввести пошлины на малайзийские полупроводники на фоне торгового конфликта с Китаем.
Другие страны
23 мая 2025 г. 12:11
США могут ввести пошлины на малайзийские полупроводники

США могут ввести пошлины на малайзийские полупроводники на фоне торгового конфликта с Китаем.

Как передает Report, об этом в интервью газете Financial Times заявил министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Тенку Зафрул Азиз.

"Это экосистема, которую мы строили более 60 лет. Каждую международную компанию в этой отрасли в Малайзии поддерживают сотни местных предприятий", - сказал он.

По словам министра, чипы составляют более 60% экспорта Малайзии в США, и любые ограничения со стороны Вашингтона могут нанести масштабный ущерб. Также газета отмечает, что подобные пошлины могут негативно отразиться на экономике стран Юго-Восточной Азии.

При этом на фоне растущей торговой конфронтации между США и Китаем страны региона оказываются под давлением с обеих сторон. Министр добавил, что сохранять нейтралитет в торговом противостоянии Пекина и Вашингтона становится все сложнее.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Швеции снижен уровень террористической угрозы до третьего по пятибалльной шкале
В Швеции снижен уровень террористической угрозы до третьего по пятибалльной шкале
23 мая 2025 г. 13:06
Хуситы в Йемене вновь нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион
Хуситы в Йемене вновь нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион
23 мая 2025 г. 12:07
В ЮАР около 300 человек оказались заблокированы под землей на золотом руднике
В ЮАР около 300 человек оказались заблокированы под землей на золотом руднике
23 мая 2025 г. 12:06
Итальянская полиция в Риме арестовала вора в законе из Грузии
Итальянская полиция в Риме арестовала "вора в законе" из Грузии
23 мая 2025 г. 11:46
Рекордное число граждан США обратились за британским подданством в 2025 году
Рекордное число граждан США обратились за британским подданством в 2025 году
23 мая 2025 г. 11:33
В Индии не менее 45 человек стали жертвами непогоды
В Индии не менее 45 человек стали жертвами непогоды
23 мая 2025 г. 10:58
Подозреваемому в убийстве сотрудников посольства Израиля в США грозит смертная казнь
Подозреваемому в убийстве сотрудников посольства Израиля в США грозит смертная казнь
23 мая 2025 г. 10:39
В Китае оползень унес жизни четырех человек, 17 пропали без вести
В Китае оползень унес жизни четырех человек, 17 пропали без вести
23 мая 2025 г. 10:27
Число погибших в результате наводнений в Австралии возросло до четырех
Число погибших в результате наводнений в Австралии возросло до четырех
23 мая 2025 г. 10:15
Китайские тайконавты совершили 8-часовой выход в открытый космос
Китайские тайконавты совершили 8-часовой выход в открытый космос
23 мая 2025 г. 10:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi