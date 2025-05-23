США могут ввести пошлины на малайзийские полупроводники

США могут ввести пошлины на малайзийские полупроводники на фоне торгового конфликта с Китаем.

США могут ввести пошлины на малайзийские полупроводники на фоне торгового конфликта с Китаем.

Как передает Report, об этом в интервью газете Financial Times заявил министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Тенку Зафрул Азиз.

"Это экосистема, которую мы строили более 60 лет. Каждую международную компанию в этой отрасли в Малайзии поддерживают сотни местных предприятий", - сказал он.

По словам министра, чипы составляют более 60% экспорта Малайзии в США, и любые ограничения со стороны Вашингтона могут нанести масштабный ущерб. Также газета отмечает, что подобные пошлины могут негативно отразиться на экономике стран Юго-Восточной Азии.

При этом на фоне растущей торговой конфронтации между США и Китаем страны региона оказываются под давлением с обеих сторон. Министр добавил, что сохранять нейтралитет в торговом противостоянии Пекина и Вашингтона становится все сложнее.