США могут ввести ограничения против турецких компаний за экспорт технологий в РФ

Соединенные Штаты утверждают, что Турция экспортирует в РФ чувствительные американские товары, и могут ввести новые ограничения против турецких компаний.

Соединенные Штаты утверждают, что Турция экспортирует в РФ чувствительные американские товары, и могут ввести новые ограничения против турецких компаний.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил помощник министра торговли США Мэттью Аксельрод в комментарии британской газете Financial Times (FT).

"Необходимо, чтобы Турция помогла нам остановить противоправный отток американских технологий в Россию", - утверждал он. "Мы хотим видеть прогресс [в этом вопросе] со стороны турецких властей и промышленности, и как можно скорее. Иначе у нас не будет выбора, кроме как наложить ограничения на тех, кто обходит наши меры по контролю экспорта", - добавил представитель Минторга США.

По информации издания, в ходе недавнего визита в Анкару и Стамбул Аксельрод выразил недовольство турецким властям, которые якобы участвуют в передаче РФ чувствительных американских технологий в обход запрета США. Он также призвал Анкару "обеспечить соблюдение запрета на провоз контролируемых США товаров в Россию".

Как указали американские чиновники, с которыми побеседовала газета, Минторг США уже внес в санкционные списки 18 компаний, якобы переправлявших в РФ американские товары, и в будущем этот список может быть расширен, если "не будет достигнут прогресс" со стороны Турции.