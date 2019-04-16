США могут ужесточить визовый режим в отношении некоторых стран

Американская администрация в рамках борьбы с нелегальной миграцией рассматривает возможность введения ограничительных мер в отношении стран, граждане которых превышают сроки нахождения на территории США по краткосрочной визе.

Как передает Report, об этом сообщило во вторник агентство Associated Press.

Американские власти рассматривают разные варианты борьбы с нелегалами. Так, например, в их числе продвигаемая президентом США Дональдом Трампом идея закрытия южной границы США. Обсуждаются и менее радикальные варианты - такие как внесение в миграционное законодательство изменений, направленных на пресечение просрочек по визе.

Агентство отмечает, что сотрудников пограничных служб могут, в свою очередь, обязать проводить более тщательные собеседования с въезжающими на территорию США гражданами других стран, цель которых - выявить, есть ли у них весомые причины не возвращаться на родину. Как вариант давления рассматривается также возможность ограничения денежных переводов лицами, нелегально находящимися в США, а также усиление контроля над использованием ими социальных благ, предназначенных для малообеспеченных слоев общества.