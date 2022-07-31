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США могут уговорить Украину пойти на дипломатическое урегулирование конфликта

США могут уговорить Украину пойти на дипломатическое урегулирование конфликта Соединенные Штаты, их союзники и партнеры могут уговорить украинские власти пойти на дипломатическое урегулирование конфликта, в ином случае они просто перекроют каналы поставок вооружений.
Другие страны
31 июля 2022 г. 08:29
США могут уговорить Украину пойти на дипломатическое урегулирование конфликта

Соединенные Штаты, их союзники и партнеры могут уговорить украинские власти пойти на дипломатическое урегулирование конфликта, в ином случае они просто перекроют каналы поставок вооружений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказали в опубликованной в субботу в журнале The National Interest совместной статье экс-сотрудники Совета национальной безопасности (СНБ) США Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон.

По их мнению, "передача (Киеву) вооружений должна стать ключевым фактором для создания условий" мирного урегулирования. "США и НАТО должны дать понять Украине, что если появится дипломатическая возможность, они ожидают, что Киев ею воспользуется, и могут перекрыть каналы (поставок вооружений), если он этого не сделает", - подчеркивают Саймон и Стивенсон. Если же Россия не согласится на переговоры, утверждают они, то Вашингтон вместе с союзниками может увеличить объемы поставок вооружений Киеву.

"Соединенные Штаты вместе со своими европейскими партнерами также должны сделать все возможное для обеспечения более широких дипломатических возможностей", - отмечается в статье. В ней говорится, что "режим прекращения огня и разведение сил должны стать приоритетом для США, их союзников" и партнеров. "У Соединенных Штатов есть инструменты и опыт для этого", - отмечают эксперты. Запад, по их мнению, может предложить "ограничить украинские и российские силы в пределах демилитаризованных зон", которые согласуют обе стороны.

Бывшие сотрудники СНБ считают, что "на данном этапе существует приблизительный консенсус в отношении того", что конфликт в Украине, "скорее всего, закончится переговорами" и соглашением, аналогичным минским договоренностям.

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