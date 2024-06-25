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СМИ: Вашингтон может создать военные базы в Бенине, Кот-д'Ивуаре и Гане

СМИ: Вашингтон может создать военные базы в Бенине, Кот-д'Ивуаре и Гане Соединенные Штаты могут открыть новые военные базы в Бенине, Кот-д'Ивуаре или Гане.
Другие страны
25 июня 2024 г. 07:17
СМИ: Вашингтон может создать военные базы в Бенине, Кот-д'Ивуаре и Гане

Соединенные Штаты могут открыть новые военные базы в Бенине, Кот-д'Ивуаре или Гане.

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал AES INFO, комментируя поездку на этой неделе в Африку председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльза Брауна.

Цель поездки - найти альтернативу Нигеру, который разорвал военное соглашение с США.

"В Западной Африке есть страны, с которыми мы уже работаем", - приводятся в публикации фрагменты беседы Брауна с сопровождающими его в поездке журналистами. Председатель комитета не стал раскрывать, о каких именно государствах идет речь, но другое должностное лицо высокого ранга дало понять, что среди них значатся Бенин, Кот-д'Ивуар и Гана, с которыми администрация президента США Джо Байдена провела предварительные переговоры.

По оценке портала, Пентагону не удастся быстро найти адекватную замену Нигеру. Американцы не ожидают в ближайшее время строительства крупной военной базы или развертывания внушительного контингента войск в Африке.

В марте Нигер разорвал военное соглашение с США об открытии площадки БПЛА на севере африканской страны. Власти республики указали, что соглашение было навязано и не отвечало интересам народа. В конце 2023 года в Нигере насчитывалось около 1,1 тыс. военных США, большинство из них - на базе ВВС близ Агадеса.

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