США могут создать новую военную базу в Ираке

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Заместитель директора по операциям комитета начальников штабов ВС вице-адмирал Эндрю Льюис сообщил, что США могут создать новую базу огневой поддержки в Ираке для оказания помощи местным вооруженным силам в освобождении города Мосул.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"По мере того, как иракские силы изолируют Мосул, может сложиться ситуация, при которой возможно создание или воссоздание базы огневой поддержки", - сказал он.

Ранее сообщалось, что боевики "Исламского государства" второй раз за три дня напали на базу огневой поддержки Соединенных Штатов в Ираке.