США могут создать альтернативу ВОЗ

Госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что страна создаст свою альтернативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за того, что она не справилась с распространением коронавируса. Как передает Report, об этом сообщает Fox Business.

Журналист спросил Помпео о том, будет ли Белый дом создавать аналог ВОЗ. Госсекретарь ответил уклончиво, но не исключил такой возможности.

По словам Помпео, в настоящее время администрация президента США обдумывает, "какие дальнейшие действия являются наилучшими". Он уточнил, что Дональд Трамп поставил четкую задачу: не допустить, чтобы "ВОЗ снова потерпела неудачу".

"Недопустимо, чтобы в ВОЗ поступали сотни миллионов американских долларов, если она не будет выполнять свои задачи", — добавил глава внешнеполитического ведомства США.

Ранее Трамп обвинил ВОЗ во вспышке коронавируса.

15 апреля Вашингтон приостанавил финансирование ВОЗ. Мера будет действовать до тех пор, пока расследуются"ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса". Решение раскритиковали в ООН.