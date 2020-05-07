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США могут создать альтернативу ВОЗ

США могут создать альтернативу ВОЗ

Госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что страна создаст свою альтернативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за того, что она не справилась с распространением коронавируса. Как передает Report, об этом сообщает Fox Business.

Журналист спросил Помпео о том, будет ли Белый дом создавать аналог ВОЗ. Госсекретарь ответил уклончиво, но не исключил такой возможности. 

По словам Помпео, в настоящее время администрация президента США обдумывает, "какие дальнейшие действия являются наилучшими". Он уточнил, что Дональд Трамп поставил четкую задачу: не допустить, чтобы "ВОЗ снова потерпела неудачу".

"Недопустимо, чтобы в ВОЗ поступали сотни миллионов американских долларов, если она не будет выполнять свои задачи", — добавил глава внешнеполитического ведомства США.

Ранее Трамп обвинил ВОЗ во вспышке коронавируса. 

15 апреля Вашингтон приостанавил финансирование ВОЗ. Мера будет действовать до тех пор, пока расследуются"ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса". Решение раскритиковали в ООН.

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