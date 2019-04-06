США могут сократить дипломатическое присутствие в Афганистане и Ираке

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность сокращения дипломатического персонала в Афганистане и Ираке, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".
Как сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванных американских чиновников, число американских дипломатов, размещенных в Кабуле, планируется в 2020 году сократить в два раза. В Ираке, согласно еще не утвержденному плану, в текущем году своих мест могут лишиться от 20 до 30 дипломатов, а в следующем – еще 30-50% сотрудников дипломатических миссий США в Багдаде и Эрбиле.
Как отмечает издание, эти планы согласуются с намерением Вашингтона "сократить военное присутствие на Ближнем Востоке и Южной Азии, чтобы подготовиться к так называемой эре "конкуренции великих держав" с Китаем и Россией".
"Мы постоянно получаем известия из Африки о том, что китайские дипломаты, работающие там по экономическим и другим вопросам, превышают нас в количестве четыре или пять к одному", - заявил изданию неназванный представитель госдепартамента США. "Мы не можем продолжать концентрировать все эти деньги в Афганистане и Ираке", - добавил он.
Tural AsadiАвтор новости