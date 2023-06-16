США могут снять санкции с Ирана в обмен на обязательства по ядерной энергетике

США могут снять санкции на экспорт нефти Ираном, если Тегеран согласится выполнить ряд обязательств, касающихся его ядерной программы. Среди них - отказ от обогащения урана до уровня, необходимого для создания ядерного оружия/

США могут снять санкции на экспорт нефти Ираном, если Тегеран согласится выполнить ряд обязательств, касающихся его ядерной программы. Среди них - отказ от обогащения урана до уровня, необходимого для создания ядерного оружия/

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу агентство Reuters.

По словам иранского чиновника, подобное решение может стать одним из результатов непрямых переговоров, проводимых представителями двух стран. Он утверждает, что если Вашингтон и Тегеран достигнут соглашения по обмену заключенными и разморозке иранских активов, дальнейшие шаги по деэскалации могут включать снятие санкций на экспорт иранской нефти. Для этого Иран должен взять на себя обязательство не обогащать уран до уровня выше 60% и более тесно сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Западный чиновник сообщил Reuters, что стороны намерены добиться статуса-кво, чтобы Иран не достиг уровня обогащения урана до 90%, необходимого для создания ядерного оружия. По его словам, Запад может высвободить значительную часть иранских средств, находящихся за границей, если Тегеран согласится на углубление сотрудничества с МАГАТЭ и откажется от установки более современных центрифуг.

Собеседник агентства также подчеркнул, что США настроены не допустить ухудшения отношений между Ираном и Израилем. "Если иранцы просчитаются, мы хотим избежать жесткого ответа Израиля", - сказал он.