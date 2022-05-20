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США могут снять санкции с Беларуси в обмен на вывоз зерна из Украины

США могут снять санкции с Беларуси в обмен на вывоз зерна из Украины Вашингтон изучает возможность отмены санкций на калийные удобрения Беларуси в обмен на согласие Минска на транзит украинского зерна через территорию страны.
Другие страны
20 мая 2022 г. 06:55
США могут снять санкции с Беларуси в обмен на вывоз зерна из Украины

Вашингтон изучает возможность отмены санкций на калийные удобрения Беларуси в обмен на согласие Минска на транзит украинского зерна через территорию страны.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее сведениям, американские чиновники могут на полгода отменить санкции в отношении белорусской калийной промышленности в обмен на разрешение украинского транзита. Предполагается, что в случае согласия белорусской стороны, зерно будет доставляться по железной дороге через территорию Беларуси в порт Клайпеда.

В августе 2021 года, спустя год после президентских выборов в Беларуси, которые не были признаны Западом, США внесли в санкционный список ОАО "Беларуськалий", одного из крупнейших производителей калийных удобрений в мире. В декабре прошлого года санкции Минфина США были распространены на "Белорусскую калийную компанию" (БКК), единственного экспортера калийных удобрений из Беларуси, а также на "Славкалий", который строил в стране мощности по производству хлористого калия. При этом Минфин США предупредил, что любые компании, которые работают в данном секторе, могут быть впоследствии внесены в санкционный список.

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