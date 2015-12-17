США могут снять некоторые санкции с Ирана уже в январе

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ США могут снять ряд санкций с Ирана уже в январе будущего года. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, госсекретарь США Джон Керри сообщил в письме, направленном в четверг в комитет сената Конгресса США по международным отношениям. Копия текста имеется в распоряжении агентства Associated Press.

По словам Керри, Тегеран выполняет взятые на себя обязательства согласно достигнутому в Вене соглашению, и "действие санкций можно приостановить". Он также отметил, что Иран не замечен в скрытом продолжении реализации программы по разработке ядерного оружия.