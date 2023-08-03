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США могут разместить военных на торговых судах для защиты от действий Ирана

США могут разместить военных на торговых судах для защиты от действий Ирана Военное командование США изучает возможность защиты торговых судов от действий Ирана при прохождении ими Ормузского пролива.
Другие страны
3 августа 2023 г. 22:53
США могут разместить военных на торговых судах для защиты от действий Ирана

Военное командование США изучает возможность защиты торговых судов от действий Ирана при прохождении ими Ормузского пролива.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

По их информации, американская сторона рассматривает вариант, который предусматривает размещение своих вооруженных военнослужащих на борту гражданских судов, чтобы не допускать их перехвата Ираном.

При этом источники указали, что пока конкретного решения не принято, США обсуждают этот план с союзниками в регионе.

Отмечается, что военнослужащие ВМС США, согласно плану, будут готовы обеспечить таким способом безопасность судов, но только при соответствующем запросе от самих моряков.

Ранее США неоднократно обвиняли Иран в незаконном задержании различных судов. В частности, в июле в Пятом флоте ВМС США сообщили, что иранские военные пытались задержать два нефтяных танкера в районе Ормузского пролива. В Тегеране эти обвинения опровергли.

В конце июля Пентагон сообщил, что усилит военное присутствие в проливе и направит туда два десантных корабля.

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