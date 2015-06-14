​США могут разместить в Восточной Европе тяжелую военную технику

Баку. 14 Июня. REPORT.AZ/ Пентагон рассматривает возможность разместить в Восточной Европе свою тяжелую военную технику в количестве, достаточном для обеспечения ей при необходимости 5 тыс. военнослужащих.

Как передает Report, об этом говорится в статье, опубликованной в американской газете The New York Times.

По сведениям источников издания из числа официальных лиц, "в качестве шага, нацеленного на возможное", с точки зрения США, "сдерживание российской агрессии в Европе, Пентагон может разместить танки, БМП и другое тяжелое вооружение, достаточное для 5 тыс. американских военных в нескольких прибалтийских и восточноевропейских странах".

Вашингтон, в частности, обсуждает соответствующую возможность с союзниками, никаких решений пока не принято. При этом, как отмечается, речь о направлении такого количества американских военнослужащих в регион не идет.