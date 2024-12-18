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США могут разместить тактическое ядерное оружие в Британии в будущем

США могут разместить тактическое ядерное оружие в Британии в будущем США могут в ближайшие несколько лет разместить тактическое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в графстве Саффолк на востоке Англии.
Другие страны
18 декабря 2024 г. 02:19
США могут разместить тактическое ядерное оружие в Британии в будущем

США могут в ближайшие несколько лет разместить тактическое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в графстве Саффолк на востоке Англии.

Как передает Report, об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph.

По ее данным, сейчас США на упомянутой авиабазе занимаются строительством хранилища тактического ядерного оружия стоимостью несколько миллионов фунтов, которое будет закончено в течение ближайших лет.

Согласно изданию, в Европе размещено около 100 американских ядерных бомб B61, которые хранятся на базах в странах НАТО - Бельгии, Италии, Нидерландах, Турции и ФРГ. Газета отметила, что еще около 150 таких бомб, которые могут быть сброшены с истребителей F-35, базируются в США.

При этом издание подчеркнуло, что Великобритания и Франция обсуждают возможность двустороннего сотрудничества для разработки собственного тактического ядерного оружия.

По информации газеты, таким образом Лондон и Париж хотят снизить свою военную зависимость от Вашингтона.

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Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ gələcəkdə İngiltərədə taktiki nüvə silahı yerləşdirə bilər

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