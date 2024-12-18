США могут разместить тактическое ядерное оружие в Британии в будущем

США могут в ближайшие несколько лет разместить тактическое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в графстве Саффолк на востоке Англии.

США могут в ближайшие несколько лет разместить тактическое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в графстве Саффолк на востоке Англии.

Как передает Report , об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph.

По ее данным, сейчас США на упомянутой авиабазе занимаются строительством хранилища тактического ядерного оружия стоимостью несколько миллионов фунтов, которое будет закончено в течение ближайших лет.

Согласно изданию, в Европе размещено около 100 американских ядерных бомб B61, которые хранятся на базах в странах НАТО - Бельгии, Италии, Нидерландах, Турции и ФРГ. Газета отметила, что еще около 150 таких бомб, которые могут быть сброшены с истребителей F-35, базируются в США.

При этом издание подчеркнуло, что Великобритания и Франция обсуждают возможность двустороннего сотрудничества для разработки собственного тактического ядерного оружия.

По информации газеты, таким образом Лондон и Париж хотят снизить свою военную зависимость от Вашингтона.