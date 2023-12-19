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США могут разместить на юге Японии 38 новейших истребителей F-15EX

США могут разместить на юге Японии 38 новейших истребителей F-15EX Вооруженные силы США рассматривают вариант с постоянным размещением 38 новейших модернизированных истребителей F-15EX на базе Кадэна на острове Окинава.
Другие страны
19 декабря 2023 г. 09:24
США могут разместить на юге Японии 38 новейших истребителей F-15EX

Вооруженные силы США рассматривают вариант с постоянным размещением 38 новейших модернизированных истребителей F-15EX на базе Кадэна на острове Окинава в Японии.

Как передает Report, об этом сообщает газета Nikkei.

CША намерены вернуться к схеме постоянного развертывания боевых самолетов на военно-воздушной базе Кадэна, откуда с 2022 года начали поэтапно выводить 48 устаревших истребителей F-15C.

Взамен там предполагалось размещать боевые самолеты на ротационной основе, однако сейчас такой вариант признан нерациональным.

База Кадэна - крупнейший объект американских ВВС за пределами территории США.

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