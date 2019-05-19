​США могут ратифицировать соглашение USMCA до конца июля

Новое торговое соглашение США, Мексики и Канады USMCA (The United States — Mexico — Canada Agreement) может быть ратифицирован до конца июля 2019 года.

Как передает Report, об этом сообщает CTV со ссылкой на канадского посла в Вашингтоне Дэвида Макнотона.

По его словам, США, как ожидается, ратифицируют соглашение до конца июля, а Канада это сделает «в самое ближайшее время».

Других подробностей дипломат не сообщил.

В ноябре 2018 года лидеры США, Мексики и Канады подписали торговое соглашение USMCA (The United States — Mexico — Canada Agreement) вместо действовавшего ранее NAFTA (North American Free Trade Agreement).