США могут расширить санкции против России

Соединенные Штаты могут расширить введенные против России санкции, включив в них больше банков и незатронутых секторов российской экономики, связанных особенно с энергоносителями.

Соединенные Штаты могут расширить введенные против России санкции, включив в них больше банков и незатронутых секторов российской экономики, связанных особенно с энергоносителями.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх в интервью телекомпании CBS .

Его спросили, какие рестрикции Вашингтон еще может ввести против Москвы в связи с ситуацией на Украине. "Мы можем расширить наши санкции. Принять дополнительные ограничительные меры, ввести санкции, которые мы уже применяли, но применить их в отношении большего количества целей. Больше банков, больше секторов, которых мы еще не касались", - сказал Сингх, являющийся также заместителем помощника президента по национальной безопасности, курирующим вопросы мировой экономики.

Он пояснил, что ограничения могут коснуться "стратегически важных направлений российской экономики". "В основном речь идет о нефти и газе, но есть и другие сектора. Я не хочу их конкретизировать, но думаю, что президент РФ Владимир Путин знает, о чем речь", - утверждал заместитель директора Национального экономического совета Белого дома.