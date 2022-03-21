О нас
Аудио новости

США могут расширить санкции против России

США могут расширить санкции против России Соединенные Штаты могут расширить введенные против России санкции, включив в них больше банков и незатронутых секторов российской экономики, связанных особенно с энергоносителями.
Другие страны
21 марта 2022 г. 05:14
США могут расширить санкции против России

Соединенные Штаты могут расширить введенные против России санкции, включив в них больше банков и незатронутых секторов российской экономики, связанных особенно с энергоносителями.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх в интервью телекомпании CBS.

Его спросили, какие рестрикции Вашингтон еще может ввести против Москвы в связи с ситуацией на Украине. "Мы можем расширить наши санкции. Принять дополнительные ограничительные меры, ввести санкции, которые мы уже применяли, но применить их в отношении большего количества целей. Больше банков, больше секторов, которых мы еще не касались", - сказал Сингх, являющийся также заместителем помощника президента по национальной безопасности, курирующим вопросы мировой экономики.

Он пояснил, что ограничения могут коснуться "стратегически важных направлений российской экономики". "В основном речь идет о нефти и газе, но есть и другие сектора. Я не хочу их конкретизировать, но думаю, что президент РФ Владимир Путин знает, о чем речь", - утверждал заместитель директора Национального экономического совета Белого дома.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirə bilər

Самое важное

Джозеф Байден поздравил Ильхама Алиева
Джозеф Байден поздравил Ильхама Алиева
20 марта 2022 г. 20:30
Чавушоглу : Есть сближение по критическим вопросам на переговорах РФ-Украина
Чавушоглу : Есть сближение по критическим вопросам на переговорах РФ-Украина
20 марта 2022 г. 13:42
МИД Азербайджана: Чем раньше Армения примет постконфликтные реалии, тем лучше для нее
МИД Азербайджана: Чем раньше Армения примет постконфликтные реалии, тем лучше для нее
20 марта 2022 г. 12:59
Новый президент Туркменистана отправил правительство в отставку
Новый президент Туркменистана отправил правительство в отставку
20 марта 2022 г. 00:37
Как армяне фальсифицировали исторические памятники на Южном Кавказе
Как армяне фальсифицировали исторические памятники на Южном Кавказе
19 марта 2022 г. 21:48
Начальник Генштаба внезапно посетил Шушу и Гадрут
ФотоНачальник Генштаба внезапно посетил Шушу и Гадрут
19 марта 2022 г. 18:55
Депутат: Продовольственного дефицита в Азербайджане не предвидится
Депутат: Продовольственного дефицита в Азербайджане не предвидится
19 марта 2022 г. 11:40
Глава МИД: Азербайджан тесно сотрудничает с различными институтами ООН
Глава МИД: Азербайджан тесно сотрудничает с различными институтами ООН
18 марта 2022 г. 12:58
В Азербайджане утверждены эскизы формы одежды учащихся
ФотоВ Азербайджане утверждены эскизы формы одежды учащихся
18 марта 2022 г. 12:35
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
18 марта 2022 г. 11:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi