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США могут расширить санкции против армии Израиля

США могут расширить санкции против армии Израиля США рассматривают введение санкций против еще нескольких подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и полиции.
Другие страны
22 апреля 2024 г. 10:41
США могут расширить санкции против армии Израиля

США рассматривают введение санкций против еще нескольких подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и полиции.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на источники.

Вашингтон может ввести санкции против подразделений ЦАХАЛ за нарушения прав человека не только на Западном берегу реки Иордан, но и в секторе Газа. На этой неделе ввести санкции планируется в отношении спецподразделения "Нецах Иегуда".

Ожидается, что США запретят использовать предоставляемую Израилю военную помощь для обеспечения "Нецах Иегуды".

По данным издания, Госдеп США более года расследовал случаи нарушения прав человека военными "Нецах Иегуды" и других подразделений. В декабре 2022 года ЦАХАЛ решил вывести батальон с Западного берега реки Иордан, чтобы он больше "не контактировал с палестинцами". Но не было предпринято никаких шагов, чтобы привлечь конкретных военных к ответственности "за неоднократные случаи неправомерного поведения в отношении палестинцев", отметил неназванный американский чиновник.

Газета отмечает, что примеру США могут последовать и другие страны Запада, которые также могут ввести ограничения в отношении подразделений ЦАХАЛ.

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Версия на английском языке US mulling sanctions against other IDF units for alleged rights violations – sources

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