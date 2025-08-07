США могут продлить тарифное перемирие с КНР на 90 дней

Администрация президента США, скорее всего, придет к соглашению с Китаем и продлит договоренности в сфере таможенных пошлин на 90 дней.

Как передает Report, об этом заявил телеканалу Fox Business министр торговли Говард Латник.

"Похоже на то, что они [президент США Дональд Трамп и переговорная команда США] придут к соглашению и продлят их еще на 90 дней", - сказал он отметив, что окончательное решение по этому вопросу остается за Трампом.

Отметим, что стороны в середине мая провели переговоры в Женеве, после чего объявили о взаимном снижении на 90 дней пошлин на 115% (до 30% на ввоз китайских товаров в США и 10% на ввоз американских товаров в КНР). Срок этой сделки истекает 12 августа.