О нас

США могут продлить тарифное перемирие с КНР на 90 дней

США могут продлить тарифное перемирие с КНР на 90 дней Администрация президента США, скорее всего, придет к соглашению с Китаем и продлит договоренности в сфере таможенных пошлин на 90 дней.
Другие страны
7 августа 2025 г. 17:46
США могут продлить тарифное перемирие с КНР на 90 дней

Администрация президента США, скорее всего, придет к соглашению с Китаем и продлит договоренности в сфере таможенных пошлин на 90 дней.

Как передает Report, об этом заявил телеканалу Fox Business министр торговли Говард Латник.

"Похоже на то, что они [президент США Дональд Трамп и переговорная команда США] придут к соглашению и продлят их еще на 90 дней", - сказал он отметив, что окончательное решение по этому вопросу остается за Трампом.

Отметим, что стороны в середине мая провели переговоры в Женеве, после чего объявили о взаимном снижении на 90 дней пошлин на 115% (до 30% на ввоз китайских товаров в США и 10% на ввоз американских товаров в КНР). Срок этой сделки истекает 12 августа.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ Çinlə "tarif atəşkəsi"ni 90 gün uzada bilər

Самое читаемое

В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
2 августа 2025 г. 15:38
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
3 августа 2025 г. 01:06
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
2 августа 2025 г. 14:36
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
1 августа 2025 г. 12:05
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
2 августа 2025 г. 13:54
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
2 августа 2025 г. 13:34
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
2 августа 2025 г. 13:54
Состояние российских бизнесменов выросло более чем на $20 млрд
Состояние российских бизнесменов выросло более чем на $20 млрд
1 августа 2025 г. 09:47
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
3 августа 2025 г. 10:46
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
2 августа 2025 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi