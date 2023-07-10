США могут продать Турции истребители F-16 в обмен на вступление Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден активно работает над достижением соглашения с Турцией по поводу поддержки вступления Швеции в Североатлантический Альянс, взамен на то, чтобы разблокировать продажу американских истребителей F-16 Анкаре.

Президент США Джо Байден активно работает над достижением соглашения с Турцией по поводу поддержки вступления Швеции в Североатлантический Альянс, взамен на то, чтобы разблокировать продажу американских истребителей F-16 Анкаре.

Об этом сообщает Report со ссылкой на The Guardian.

В течение выходных стало очевидным, что членство Швеции в НАТО имеет прямую связь с требованиями Турции к Конгрессу США относительно разрешения продажи истребителей F-16, а также условий, при которых эта продажа может быть разрешена.

Конгресс США выступает против продажи истребителей из-за противоречий между Турцией и Грецией, а также покупки Анкарой российской системы ПВО.

Байден заявил, что теперь он поддерживает продажу F-16 Турции, но санкционировать продажу не в его компетенции, поскольку Конгресс имеет право вето.