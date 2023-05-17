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США могут признать РФ государством-спонсором терроризма

США могут признать РФ государством-спонсором терроризма Госдепартамент не исключает признания России государством - спонсором терроризма за совершенные преступления в ходе войны в Украине.
Другие страны
17 мая 2023 г. 04:40
США могут признать РФ государством-спонсором терроризма

Госдепартамент не исключает признания России государством - спонсором терроризма за совершенные преступления в ходе войны в Украине.

Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

На вопрос сенатора Линдси Грэма, что Госдепартамент уже определился со своей позицией и никогда не признает Россию страной-спонсором терроризма, Блинкен ответил: "Никогда не говори никогда".

Стоит отметить, что согласно американскому законодательству, Госдепартамент обладает правом вносить государства в перечень стран-спонсоров терроризма, а также исключать их.

Ранее в марте Блинкен заявлял, что внесение РФ в данный перечень может повлечь нежелательные последствия.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Rusiyanı terrorizmin sponsoru kimi tanıya bilər

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